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Факти / Україна / Суспільство

На Львівщину доставили чотири авто швидкої допомоги від литовського фонду

Юля Захарченко редакторка стрічки
швидка допомога

У Львівську область доставили чотири автомобілі швидкої медичної допомоги від литовського фонду Blue and Yellow, який раніше передав Україні сотню джипів.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що Литва – це країна, яка надає Україні реальну підтримку під час повномасштабної російської агресії.

– Поки на українській землі триває війна та гинуть наші люди, для нас є лише біле та чорне. Ті, хто за нас, за демократію, за європейські цінності, за життя та ті, хто за них – за дрімучість, тероризм та смерть, – переконаний Максим Козицький.

Він наголосив, що Литва та Польща – справжні друзі України, які надають допомогу нашим захисникам та мирним жителям у складний для країни час.

Допомога Україні

В Україну планують передати першу партію з семи броньованих автомобілів швидкої медичної допомоги для порятунку поранених українських захисників та мирних жителів.

Ці транспортні засоби здатні забезпечити надійний захист медиків, військових та цивільних мешканців, які готуються відправити з території Британії вже наступного тижня.

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Фото: УНІАН

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