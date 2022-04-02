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Факти / Україна / Суспільство

На тимчасово окупованих територіях російські військові збирають дані про громадян

Юля Захарченко редакторка стрічки
російські військові

На тимчасово окупованих територіях України російські військові збирають особисті дані жителів, щоб почати переслідувати та залякувати громадян.

Під приціл ворожої армії потрапили військові, їхня родина, громадські активісти, журналісти та культурні діячі.

За даними Центру протидії дезінформації, загарбники роблять це під приводом так званого “перепису населення” або під час роздавання “гуманітарної допомоги” мирним жителям.

– Існує велика ймовірність того, що окупанти також намагатимуться використати цю інформацію під час проведення так званих “референдумів”, наприклад, у Херсоні, – вважають у Центрі протидії дезінформації.

У ЦПД попередили, що ворожа армія вигадує нові підступні плани, щоб нашкодити українським громадянам та використати їхні дані для успішного виконання своїх злочинних намірів.

Жителів тимчасово окупованих територій просять бути уважними, нікому не надавати особисту інформацію та оригінали документів, повідомити своїм рідним та друзям про ймовірну небезпеку.

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Фото: Depositphotos

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