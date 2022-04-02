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Факти / Україна / Суспільство

Оперативно та під кулями: як в умовах війни вдається забезпечувати зв’язок

Юля Захарченко редакторка стрічки
Оперативно та під кулями: як в умовах війни вдається забезпечувати зв’язок

В умовах війни фахівцям вдається забезпечувати більшість мирних жителів мобільним зв’язком та доступом до інтернету. Для цього державні органи та оператори здійснили спільні консультації.

Очільник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь зазначив, що перед запровадженням воєнного стану з телекомунікаційними операторами говорили про неприпустимість вимкнення мобільного зв’язку.

– Ми ще перед війною провели низку консультацій з телеком-операторами щодо неприпустимості вимкнення мобільного зв’язку та закликали їх не йти на такий крок. Нам вдалося стати єдиною командою, яка надає українцям можливість спілкуватися та оперативно, подекуди під кулями, усуває пошкодження, – зазначив він.

Юрій Щиголь додав, що забезпечити населення мобільним зв’язком та доступом до інтернету в умовах війни вдалося завдяки спільній роботі державних органів та операторів.

За словами глави Держспецзв’язку, траплялися випадки, коли команди одних операторів мобільного чи інтернет-зв’язку відновлювали доступ до мережі своїх колишніх конкурентів.

До їхньої роботи доєдналася велика кількість волонтерів – спеціалістів, які мають відповідні технічні навички, та які під час воєнного стану погодилися без будь-якої оплати чи забезпечувати зв’язок мирним жителям.

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Фото: Depositphotos

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