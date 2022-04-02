Отруїлися пиріжками та алкоголем: російські військові потрапляють до лікарень

Українці захищають свою землю від російських військових всіма можливими способами – зокрема, громадяни дають загарбникам отруйну їжу. Представники ворожої армії не відмовляються і від алкоголю, а потім потрапляють до лікарень.

За даними Міністерства оборони України, місцеві жителі Харківської області “пригостили” військових з 3 мотострілкової дивізії Російської Федерації отруєними пиріжками.

Внаслідок цього двоє російських найманців померли одразу, ще 28 ворожих військовослужбовців потрапили до реанімації. Інформація щодо їхнього поточного стану уточнюється.

Ще близько 500 російських військових 3 мотострілкової дивізії РФ перебувають у медичних закладах внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

У Міноборони України наголосили, що російське командування списує ці випадки на так звані “не бойові втрати”.