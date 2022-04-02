Попри війну: тисячі українських біженців повертаються додому з різних причин

У Перемишлі тисячі українських біженців повертаються додому попри те, що Росія продовжує вести війну проти України. Згідно з останніми даними прикордонної служби Польщі, у понеділок приблизно 12 тис. людей повернулися в Україну, а у вівторок – 13 тис.

Як пише Politico, причини у кожного українця різні. У когось гроші закінчилися, інші не змогли знайти доступне житло за межами спецтаборів, а кого тягне додому. У Польщі, яка прийняла найбільше біженців (близько 2,3 млн) затримки в отриманні допомоги від уряду.

– Вдома завжди краще. Ми поїхали тиждень тому, а тепер повертаємось. Мій чоловік пішов добровольцем в армію. А в нашому будинку нікого зараз немає. Я виїхала, щоб зібратися з силами. І тепер ми повертаємося, щоб чекати кінця війни в Україні, – зазначила42-річна Лілія Шуба з Виноградова.

На кордоні працюють волонтери з всієї Європи, зокрема у Перемишлі. 23-річна Ада Вордсворт, яка перервала навчання в Оксфордському університеті, щоб допомогти біженцям в якості перекладача, була шокована тими, хто вирішив повернутися.

– Я була абсолютно здивована, коли це побачила. Це шокувало. Перша сім’я, яку я зустріла, насправді хотіла поїхати в Харків, – пригадала волонтерка.

На початку лише хтось один чи двоє людей хотіли повернутися. Зазвичай вони хотіли забрати домашніх тварин чи родичів.

– Західні ЗМІ зображують Україну як сіру, похмуру, депресивну пострадянську територію, куди ніхто не хоче повертатися. Але насправді усі, з ким я розмовляла, хочуть повернутися, щойно це буде можливо. Загалом це люди, які не змогли знайти роботу чи помешкання. Інших обдурили і вони втратили багато грошей в Польщі, – зазначила Вортсворт.