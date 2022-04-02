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Факти / Україна / Суспільство

РФ збирає військових на Донбасі та готується до нових ударів – Зеленський

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
РФ збирає військових на Донбасі та готується до нових ударів – Зеленський

Російських військових наганяють на Донбас та на Харківський напрямок.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму новому зверненні.

Зеленський відмітив, що РФ готується до нових потужних ударів.

– Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні. Обов’язково, – наголосив Зеленський.

Зеленський акцентував, що попереду – складні битви.

– Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає мир, – сказав президент України.

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Фото: Офіс президента

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