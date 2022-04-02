РФ збирає військових на Донбасі та готується до нових ударів – Зеленський

Російських військових наганяють на Донбас та на Харківський напрямок.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму новому зверненні.

Зеленський відмітив, що РФ готується до нових потужних ударів.

– Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості – як внутрішні, так і зовнішні. Обов’язково, – наголосив Зеленський.

Зеленський акцентував, що попереду – складні битви.