У звільнених містах на Сумщині продовжують відновлювати інфраструктуру, зв’язок та транспорт

У Сумській області продовжують допомагати людям у звільнених від російських окупантів громадах.

Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Завозимо продукти, ліки, предмети гігієни! Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв’язок, транспортне сполучення, – написав Живицький.

Також Живицький повідомив, що у Тростянці частково відновили електропостачання. А от в районах від Білопілля до Конотопу ситуація не спокійна.

Живицький закликав мешканців Конотопщини не виходити на вулицю без особливої потреби.

– Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити не вулицю без особливої потреби, бути обережними! Ситуацію ми добре знаємо і працюємо!, – наголосив Живицький.

Сьогодні Живицький провів зустріч з представниками промислових підприємств. За словами голови ОВА необхідно й далі відновлювати економіку держави та налагоджувати виробництво.