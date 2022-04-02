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Факти / Україна / Суспільство

За сьогодні евакуйовано понад 4 тис. людей: Верещук про гуманітарні коридори

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ірина Верещук

Сьогодні з Бердянська та Мелітополя на власному транспорті до Запоріжжя гуманітарними коридорами доїхали 1 263 людини, серед яких є 765 громадян з Маріуполя та 498 жителів Запорізької області (міст Бердянськ, Мелітополь, Пологи, Оріхів і Василівка).

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів.

У Василівці 10 автобусів з понад 300 маріупольцями пройшли останній блокпост російських військ та продовжується рух колон людей на приватному транспорті.

Протягом суботи у Луганській області вдалося евакуювати 2 650 жителів з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та селища міського типу Нижнє. Всього за сьогодні евакуйовано 4 217 людей.

З міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців. Частина з них намагатиметься доїхати ближче до Маріуполя, повідомила Верещук.

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Фото: Офіс президента

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