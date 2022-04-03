Це справжній фашизм: радник очільника МВС про звірства російських військових під Києвом

Російські військові вчинили звірства у містах і селах під Києвом. Україна має звернутися до міжнародного суду, щоб всі загарбники відповіли за свої злочини.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко переконаний, що зараз у тимчасово окупованих територіях у багатьох моментах вирішується доля цього етапу війни.

– Найскладніша історія зараз – це схід України, напрямок Ізюм та Волноваха, Луганщина (Попасна, Лисичанськ, Рубіжне, Маріуполь). Ми можемо говорити про те, що саме там багато у чому вирішується доля цього етапу війни.

За словами Денисенка, російські військові розстрілювали та вбивали мирне населення. Жахіття, які відбувалися під Києвом – це справжній фашизм у 1941-1945 роках.

– Понад 250 людей поховано у братських могилах. Це розстріли мирного населення. Вбивали всіх. На міжнародному рівні ми повинні діяти вже зараз (я думаю, щонайменше заяви будуть у найближчі години) та подавати до суду. Те, що відбувалося у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Мотижині, всій Київщині. Це насправді велика Сребрениця, де російські подонки відстрілювали мирних людей. Це справжній фашизм, коли старості села Мотижин зв’язали руки за спиною та стріляли у потилицю. Це те, що ми пам’ятаємо про звірства фашизму у 1941-1945 роках. Це зараз повторили росіяни, і це лише на тих територіях, які ми вже звільнили. Страшно уявити, що відбувається в інших місцях.

Радник очільника МВС України вважає, що потрібно завершувати війну, щоб припинити насильство та вбивства мирних жителів.