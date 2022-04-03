Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 3 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Харкова

03:46 – №142/141 Лозова – Львів

07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова*

08:30 – №753 Харків-Пас. – Львів*

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород

13:05 – №723 Харків-Пас. – Київ-Пас*

14:58 – 17/18 Харків-Пас. – Львів*

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро*

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець*

20:35 – №138/137 Лозова – Хмельницький

21:08 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*

22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова*

* квитки у продажу

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця