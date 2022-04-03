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Факти / Україна / Суспільство

Одна людина вже загинула: росіяни залишили в Чорнобилі коробки з мінами

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Зона відчуження Чорнобиль

Співробітники Державного агентства України з управління зоною відчуження змогли потрапити на територію міста Чорнобиль та підняли над ним український прапор.

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження в ефірі інформаційного марафону Євген Крамаренко. За його словами, вздовж доріг Чорнобильської зони знаходиться багато коробок з-під мін, які залишили російські загарбники.

– Вчора був випадок детонації одного заряду. Загинув один співробітник Державного спеціалізованого підприємства Північна Пуща, – каже він.

Також Крамаренко розповів, що пожежі фіксували у західній частині відчуження на межі з Житомирською областю і біля Чорнобильської АЕС. Відповідно до супутникових знімків, загорілося близько 10 тис. га лісу. Частково за допомогою рятувальників, частково завдяки погодним умовам всі ці пожежі ліквідовано

– Пожежі, які були на межі з Житомирською областю, ймовірно, спричинили бойові дії. А щодо Чорнобильської АЕС, то наші співробітники помітили, що під час руху танків іскрить вихлопна система. Від цього неодноразово фіксувалися спалахи сухої трави, – зазначив він.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ повідомили, що серед військовослужбовців РФ поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.

Крамаренко пояснив, що у Рудому лісі досить сильний радіоактивний фон. Однак окупантам це не завадило обладнати на одній із доріг блокпост.

– Ми раніше аналізували цю територію. Якщо людина не рухатиметься і стоятиме на одному місці протягом 24 годин, то вона отримає річну дозу опромінення. А якщо вона почне фізичну активність і порушить верхній шар грунту, то ризик опромінення збільшиться в рази, – додав він.

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Фото: Depositphotos

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