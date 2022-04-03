Посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс в Україні на своїй сторінці у Twitter заявила, що зараз російські окупанти використовують зґвалтування як знаряддя війни.

– Хоча ми ще не бачимо повної міри його використання в Україні, вже ясно, що він став частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат на очах у їхніх родин — свідомо, як акт підкорення, — пише пані Сіммонс.

У зв’язку з тим, що на територіях Київщини, що звільнені, українські військові знайшли докази звірств російських нелюдів – тіла зґвалтованих і вбитих ними людей, пані посол нагадала, що зґвалтування є воєнним злочином. Так, під Бучею знайшли тіла 4-5 дівчат, яких окупанти намагалися ще й спалити.

Міжнародний кримінальний суд розпочав збирати докази та розслідує воєнні злочини росіян та злочини проти людяності, вчинені ними в Україні. Зґвалтування та інші форми сексуального насильства, пов’язаного з війною, також належать до таких злочинів. Якщо ви стали свідком чи жертвою обстрілів або інших злочинів РФ в Україні, повідомте державний ресурс www.warcrimes.gov.ua

Джерело: Мелинда Сименс