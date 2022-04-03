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Факти / Україна / Суспільство

З початку повномасштабної війни з РФ до України повернулися понад півмільйона осіб

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
прикордонники

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України повернулися близько 537 тис. громадян.

Про це повідомляє МВС з посиланням на Держприкордонслужбу України.

— За минулий тиждень з України вибули 144 тис. осіб. 88 тис. – прибули в Україну. Загалом, з початку відкритої агресії з боку Російської Федерації в Україну повернулися близько 537 тис. наших співвітчизників, – йдеться у повідомленні.

За попередню добу 2 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 67 тис. осіб та 16 тис. транспортних засобів. У ДПСУ зазначають, що пасажиропотік на західній ділянці кордону дещо збільшився як на виїзд, так і на в’їзд.

З України минулої доби вибули понад 37 тис. осіб. Майже 23 тис. з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта – через пункти пропуску у Закарпатській та Чернівецькій областях. Наразі на усіх вищевказаних напрямках черги пішоходів і транспортних засобів майже відсутні.

До України за минулу добу прибули близько 30 тис. осіб, майже 26 тис. з них – українці. Крім того, за минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 560 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

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Джерела: МВС, Держприкордонслужба

Фото: Depositphotos

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