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Факти / Україна / Суспільство

Закарпаття отримало від США 18 модульних будинків для тимчасового проживання

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
модульні будинки

Закарпаття отримало 18 спеціальних модульних будинків, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов.

Їх привіз колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі від Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні у США.

модульні будинки
модульні будинки
модульні будинки
модульні будинки
модульні будинки
модульні будинки
Закарпаття отримало від США 18 модульних будинків для тимчасового проживання / 3 фотографии

У вигляді гуманітарної допомоги будинки направлять до Київської області, яку нещодавно звільнили від окупантів і, де люди залишилися без даху над головою через бомбардування.

– Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період. Це дасть змогу постраждалим тимчасово проживати на власних ділянках та відбудовувати й ремонтувати своє пошкоджене житло, – зауважив Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА.

За словами Джорджа Патакі, такі конструкції у США використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф.

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