Закарпаття отримало 18 спеціальних модульних будинків, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов.

Їх привіз колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі від Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні у США.

Закарпаття отримало від США 18 модульних будинків для тимчасового проживання / 3 фотографии

У вигляді гуманітарної допомоги будинки направлять до Київської області, яку нещодавно звільнили від окупантів і, де люди залишилися без даху над головою через бомбардування.

– Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період. Це дасть змогу постраждалим тимчасово проживати на власних ділянках та відбудовувати й ремонтувати своє пошкоджене житло, – зауважив Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА.

За словами Джорджа Патакі, такі конструкції у США використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф.