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Факти / Україна / Суспільство

Жителям Донеччини рекомендуємо виїхати через можливу ескалацію – голова ОВА

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Павло Кириленко

Жителів Донеччини закликають виїхати з регіону через загрозу воєнної ескалації. Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

– Не тільки поблизу лінії розмежування, а й всьому населенню ми наполегливо рекомендуємо, щоб вони виїжджали. Усім необхідним транспортом по визначеним маршрутам ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони будуть їхати. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів, – заявив він.

Кириленко додав, що у населених пунках Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка нині неспокійно. Обстріли відбуваються постійно, військові РФ гатять і по місцевому населенню, і по житлових будинках.

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