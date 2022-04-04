Жителів Донеччини закликають виїхати з регіону через загрозу воєнної ескалації. Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

– Не тільки поблизу лінії розмежування, а й всьому населенню ми наполегливо рекомендуємо, щоб вони виїжджали. Усім необхідним транспортом по визначеним маршрутам ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони будуть їхати. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів, – заявив він.