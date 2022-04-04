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Факти / Україна / Суспільство

Міжнародні евакуаційні потяги на 4 квітня: напрямки та розклад рейсів

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Міжнародні евакуаційні потяги на 4 квітня: напрямки та розклад рейсів

З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, аби допомогти українцям дістатися до безпечних місць.

Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня.

4 квітня потяги до Польщі будуть курсувати за таким розкладом:

  • 07:10 – №35/36 Львів – Пшемисль*
  • 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
  • 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
  • 17:02 – №814/813 Львів – Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
  • 18:22 – №35/36 Одеса – Пшемисль*
  • 19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм*

* квитки в продажу

Рейси до Словаччини на 4 квітня 2022 року

  • 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Рейси до Угорщини на 4 квітня 2022 року

  • Чоп — Захонь – протягом усього дня курсуватимуть вісім пар поїздів з інтервалом три години
  • 12:30 №33 Мукачево —Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево-Будапешт

Рейси до Румунії на 4 квітня2022 року

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча

Рейси до Австрії на 4 квітня 2022 року

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*

* квитки в продажу

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Читайте
Евакуація з Києва: розклад поїздів на 4 квітня 2022

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