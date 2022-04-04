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Факти / Україна / Суспільство

На трасі Київ–Чоп зведуть тимчасову переправу через річку Ірпінь

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ірпінь зруйнований міст

На місці зруйнованого мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп зведуть тимчасову переправу. Наразі вже розпочалася підготовка до її спорудження.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, переправу відкриють приблизно за два тижні. Повноцінний рух одним проїздом запустять через два місяці, а обома проїздами — за три-чотири місяці.

Крім того, близько десяти днів займе спорудження тимчасової переправи на місці зруйнованого мосту через річку Ірпінь на трасі Р-30. Повноцінний ремонт мосту триватиме 2-3 місяці.

4 березня президент України Володимир Зеленський відвідав місто Бучу на Київщині, де під час окупації російськими військами відбулися масові вбивства мирних жителів.

Президент оглянув дорогу зі знищеною технікою російської армії, а також зруйнований міст через р. Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп та на трасі Р-30.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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