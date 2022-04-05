Росія заблокувала 7 автобусів з Маріуполя: Верещук про евакуацію та гумкоридори

Завдяки гуманітарним коридорам у понеділок, 4 квітня, було евакуйовано 3 376 людей. Проте росіяни знову порушували домовленості.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 405 людей. З них з Маріуполя – 1 553 людини. 805 українців виїхали з Запорізької області. Йдеться про мешканців міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

– Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста досі заблокована у місті Мангуш. Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з нами і свої власні обіцянки, – наголосила Верещук.