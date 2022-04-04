Кабінет міністрів у понеділок, 4 квітня, вніс зміни до правил перетину державного кордону країни громадянами України з інвалідністю, а також осіб, які їх супроводжують під час надзвичайного чи військового стану.

Так, Державна прикордонна служба повідомила, що особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності наступних документів:

довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, що підтверджує відповідний статус,

пенсійного посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причина інвалідності – або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Як уточнюється, перетин державного кордону України дозволено:

людям з інвалідністю I або II групи – у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини/дружина, повнолітніх сина/дочки, їх дружини/дружина (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);

особам з інвалідністю I або II групи або іншим особам, які потребують постійного догляду, у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб (за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у разі супроводження особи з інвалідністю І або ІІ групи – додатково документів, що підтверджують інвалідність);

людям з інвалідністю, визнаним судом недієздатними, у супроводі опікуна (за наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а у разі, якщо опікун такій особі не призначений, – у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї (за наявності документів, що підтверджують спорідненість) зв’язку та інвалідність);

особам з інвалідністю або іншим особам, які потребують постійного догляду, які проживають/перебувають у установах різних форм власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, визначених постановою КМУ категорій осіб з інвалідністю, – у супроводі осіб, у тому числі працівників догляду, які уповноважені директором закладу догляду/особою, яка його замінює (за наявності наказу директора закладу догляду або його заступника, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за кордони та документи, що підтверджують інвалідність).

При цьому осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, можуть супроводжувати люди, у тому числі працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ або Службі зовнішньої розвідки, або працівники закладу догляду, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ або Службі зовнішньої розвідки, з розрахунку одна людина на 50 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду.

Дітей з інвалідністю у разі виїзду з України може супроводжувати мати та/або інший батько, опікун, піклувальник, один або обидва прийомні батьки, батька-вихователя.

При цьому необхідно мати з собою посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю”, або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі його утворення) ради (незалежно від того, хто призначений одержувачем допомоги), або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією льно-профілактичного закладу, що лікує, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснено ія супроводу матір’ю та/або батьком), або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями).

Дітей з інвалідністю можуть супроводжувати також бабусі чи дідусі, повнолітні брат чи сестра, мачуха, вітчим – з урахуванням їхньої приналежності до переліку категорій осіб, звільнених від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних підтверджуючих документів.