Зафіксовано 1417 смертей мирних українців без урахування Бучі, Ірпеня та Маріуполя – ООН

Станом на 3 квітня 2022 року, в результаті повномасштабної війни Росії проти України, серед цивільного населення було вбито понад 1417 людей та ще 2 038 поранено.

Загалом 3 455 жертв цивільного населення постраждало від дій російської армії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Зокрема серед убитих – 293 чоловіки, 201 жінка, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 59 дітей та 802 дорослих, стать яких поки що невідома.

Поранені 241 чоловік, 187 жінок, 41 дівчинка та 38 хлопчиків, а також 92 дитини та 1439 дорослих, стать яких поки що невідома.

У повідомленні УВКПЛ йдеться, що більшість смертей та поранень зумовлено застосуванням боєприпасів та вибухових речовин з великою площею враження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

– Реальна кількість жертв російського вторгнення істотно вища, оскільки інформація з місць інтенсивних бойових дій надходить із запізненням або уточняється. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Попасної та Ірпеня, – йдеться у повідомленні.

УВКПЛ з посиланням на дані Генеральної прокуратури України також повідомляє, що станом на 3 квітня загинули 158 дітей і не менше 258 поранені.

Нагадуємо, що 31 березня офіційно стало відомо, що українські захисники звільнили Бучу та інші міста у Київській області від російських загарбників.

У звільнених містах зафіксовані жорстокі масові вбивства мирного населення, випадки мародерства та ґвалтування.