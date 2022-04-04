Станом на 4 квітня на території Житомирщини немає російських окупаційних військ. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

– Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси. Фактично залишивши за собою сліди війни, – сказав він.

Бунечко наголосив на тому, що війна не закінчилася, а російські війська просто передислоковують свої сили і засоби.