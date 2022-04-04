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Факти / Україна / Суспільство

Житомирщина звільнена від російських військ – голова ОВА

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Віталій Бунечко - голова Житомирської ОВА

Станом на 4 квітня на території Житомирщини немає російських окупаційних військ. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

– Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси. Фактично залишивши за собою сліди війни, – сказав він.

Бунечко наголосив на тому, що війна не закінчилася, а російські війська просто передислоковують свої сили і засоби.

– Вони продовжують далі гатити на сході, півдні. Вони далі продовжують обстрілювати з ракет мирні міста і села. Але я впевнений, ми переможемо і все буде Україна, – додав голова Житомирської ОВА.

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