Бачив міста, стерті з лиця землі – російський солдат, який воює на боці України

В Україні з’явився легіон Свобода Росії, куди приймають добровольців з колишніх російських військових, які виступають проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

У Києві 5 квітня відбувалася пресконференція за участю трьох російських військових, які виявили бажання воювати за Україну у складі легіону. Вони розповіли, як потрапили на територію України, про звірства російської армії та як вступити до лав легіону.

— Я військовослужбовець Російської Федерації, був відправлений на територію України для виконання так званої “спеціальної операції”, як нам казало наше “доблесне командування. У перші дні наш підрозділ був фактично знищений, адже потрапив під шквальний вогонь. Так я потрапив у полон. Там я зрозумів, що це ніяка не “спецоперація”, а йде повномасштабне вторгнення на територію іншої країни з метою встановлення своєї влади та режиму, – сказав російський доброволець.

Він зазначив, що бачив повністю знищені міста, які були стерті з лиця землі, зруйновану інфраструктуру. А з розповідей мирних мешканців чув, як з будинків цивільних російська армія “ здійснювала мародерство під егідою путінського режиму”.

— Усвідомивши всю картину того, що відбувається, що це справжній геноцид я вирішив вступити в легіон Свобода Росії. Я це зробив в першу чергу, щоб подолати путінський режим у себе вдома, у своїй країні. Я зрозумів для себе, що насправді тут роблять ЗС РФ. Демократія (у Росії, – Ред.) – це просто ілюзія створена роками. Я борюся за це, щоб був повалений путінський безлад, щоб люди могли не мовчати, побоюючись того, що їх посадять. Щоб вони жили вільно.

Він розповів, що охочих вступити в легіон багато. За словами росіянина, “впродовж доби надійшло понад 300 звернень”.

Щоб ступити до легіону слід звернутися до будь-якого посольства України або приїхати на територію України та звернутися до ЗС України. Військові росармії, які зараз на території України мають здатися у полон. Після цього відбудеться спеціальна перевірка та відбір.

Вони також розповіли, які перевірки треба пройти перед вступом у легіон:

перша стадія – це пройти детектор брехні, що ти дійсно вступаєш з інтересів “щирості”;

далі – робота із психологами;

враховуються фізичні, морально-психологічні, професійна підготовка та робота зі зброєю;

після цього проводиться атестаційна комісія та ухвалюється рішення.

Ще один російський доброволець, який вступив у легіон Свобода Росії був сержантом військ спеціального призначення РФ, який відправили у перші дні для повномасштабного вторгнення в Україну.

— Ми бачили всі звірства путінського режиму, що були скоєні руками солдат армії РФ. Вони виносили з будинків речі, які хотіли відвезти як “тріумф” на батьківщину. Також бачив вбивства цивільних, руйнування дитячих будинків, житлових будинків, пологових, де ховався мирний народ України. Бачив, як російська армія використовувала полонених, як живі щити. Тоді я вирішив не вступати у бій із ЗСУ та здатися у полон. Там я дізнався про існування легіону та вступив до нього. Він створений для боротьби з путінським режимом. Знання отриманні за роки служби в армії РФ я передав ЗСУ. Вся моя інформація у підсумку підтвердилася у реальний боях з отриманням перемог над окупантськими групами.

Він додав, що після цього було ухвалено рішення про збільшення численності легіону. Туди також входять громадяни Білорусі.