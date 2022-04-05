Де у Києві зареєструвати шлюб, народження чи смерть – адреси

На сьогодні, 5 квітня, зареєструвати шлюб, народження або смерть можна у семи районах Києва. Тут з 9.00 до 15.00 працюють вісім відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

Адреси РАЦСів у Києві:

На лівому березі:

Дарницький район – вулиця Заслонова, 16;

Деснянський район – проспект Маяковського, 15-А;

Дніпровський район – бульвар Верховної Ради, 8/20.

На правому березі:

Голосіївський район – вулиця Велика Васильківська, 92;

Оболонський район – проспект Оболонський, 28-В;

Печерський район – вулиця Цитадельна, 7/10;

Солом’янський район – бульвар Вацлава Гавела, 1/28;

Шевченківський район – вулиця Академіка Ромоданова, 17.

Окрім того, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 47/14 працює Київський відділ державної реєстрації смерті.