Де у Києві зареєструвати шлюб, народження чи смерть – адреси

На сьогодні, 5 квітня, зареєструвати шлюб, народження або смерть можна у семи районах Києва. Тут з 9.00 до 15.00 працюють вісім відділів державної реєстрації актів цивільного стану.
Адреси РАЦСів у Києві:
На лівому березі:
- Дарницький район – вулиця Заслонова, 16;
- Деснянський район – проспект Маяковського, 15-А;
- Дніпровський район – бульвар Верховної Ради, 8/20.
На правому березі:
- Голосіївський район – вулиця Велика Васильківська, 92;
- Оболонський район – проспект Оболонський, 28-В;
- Печерський район – вулиця Цитадельна, 7/10;
- Солом’янський район – бульвар Вацлава Гавела, 1/28;
- Шевченківський район – вулиця Академіка Ромоданова, 17.
Окрім того, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 47/14 працює Київський відділ державної реєстрації смерті.