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Факти / Україна / Суспільство

Де у Києві зареєструвати шлюб, народження чи смерть – адреси

Валентина Летяк редакторка стрічки
шлюб

На сьогодні, 5 квітня, зареєструвати шлюб, народження або смерть можна у семи районах Києва. Тут з 9.00 до 15.00 працюють вісім відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

Адреси РАЦСів у Києві:

На лівому березі: 

  • Дарницький район – вулиця Заслонова, 16;
  • Деснянський район – проспект Маяковського, 15-А;
  • Дніпровський район – бульвар Верховної Ради, 8/20.

На правому березі:  

  • Голосіївський район – вулиця Велика Васильківська, 92;
  • Оболонський район – проспект Оболонський, 28-В;
  • Печерський район – вулиця Цитадельна, 7/10;
  • Солом’янський район – бульвар Вацлава Гавела, 1/28;
  • Шевченківський район – вулиця Академіка Ромоданова, 17.

Окрім того, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 47/14 працює Київський відділ державної реєстрації смерті.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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