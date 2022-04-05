Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
5 квітня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
- 01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.*
- 03:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець*
- 04:16 – №1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.*
- 05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький
- 05:40 – №142/141 Львів – Лозова
- 08:00 – №722 Київ-Пас – Харків-Пас.*
- 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
- 11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*
- 13:09 – №142/141 Лозова – Львів
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ*
- 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*
- 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*
- 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів*
- 17:06 – №743 Дарниця – Львів*
- 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
- 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
- 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*
- 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород*
- 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*
- 19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*
- 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів*
- 20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород*
- 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець*
- 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта*
- 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп*
- 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
- 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
- 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель*
- 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
- 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці*
- 22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород
- 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів*
- 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*
- 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький*
- 23:59 – №139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський*
* квитки в продажу
Рейси по станції Одеса 5 квітня 2022
- 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів*
- 17:14 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова*
- 18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль*
- 18:22 – №38/37 Одеса-Головна – Ужгород*
- 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів*
- 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
- 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
- 22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород
* квитки в продажу
Рейси по станції Полтава 5 квітня 2022
- 07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
- 08:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.*
- 14:15 – №149/150 Полтава Півд – Чернівці*
- 17:11 – №17/18 Харків-Пас. – Львів*
- 23:20 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*
- 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
* квитки в продажу
Рейси по станції Харків 5 квітня 2022
- 07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова*
- 08:30 – №753 Харків-Пас. – Львів*
- 11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород
- 14:58 – №17/18 Харків-Пас. – Львів*
- 17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів*
- 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро*
- 20:35 – №138/137 Лозова – Хмельницький
- 21:08 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*
*квитки в продажу
Рейси по станції Вінниця 5 квітня 2022
- 00:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
- 02:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький*
- 03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
- 04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас*
- 05:41 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів*
- 07:53 – №716/715 Пшемисль – Київ-Пас*
- 11:25 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
- 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*
- 17:38 – №85/86 Львів – Запоріжжя-1*
- 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець*
* квитки в продажу
Рейси по станції Запоріжжя 5 квітня 2022
- 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:45 – №6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ*
- 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*
* квитки в продажу
Рейси по станції Дніпро на 5 квітня 2022
- 04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
- 06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.*
- 09:12 – №5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1*
- 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм*
- 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець*
- 16:39 – №6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ*
- 19:10 – №54/53 Дніпро – Одеса-Головна*
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп
- 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*
* квитки в продажу
Додаткові евакуаційні рейси на 5 квітня 2022
Краматорськ:
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів
- 18:00 – №278/277 Краматорськ – Львів
Інші:
- 14:00 – №5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – №7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця