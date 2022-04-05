З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, аби допомогти українцям дістатися до безпечних місць.
Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня.
5 квітня потяги до Польщі будуть курсувати за таким розкладом:
- 07:10 – №35/36 Львів – Пшемисль*
- 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
- 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
- 17:02 – №814/813 Львів – Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
- 18:22 – №35/36 Одеса – Пшемисль*
- 19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм*
* квитки в продажу
Рейси до Словаччини на 5 квітня 2022 року
- 11:35 – №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Рейси до Угорщини на 5 квітня 2022 року
- Чоп — Захонь – протягом усього дня курсуватимуть вісім пар поїздів з інтервалом три години
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12:30 – №33 Мукачево —Будапешт
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16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт
Рейси до Румунії на 5 квітня2022 року
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Рейси до Австрії на 5 квітня 2022 року
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*
* квитки в продажу
Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.