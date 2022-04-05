З початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, аби допомогти українцям дістатися до безпечних місць.

Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня.

5 квітня потяги до Польщі будуть курсувати за таким розкладом:

07:10 – №35/36 Львів – Пшемисль*

08:30 – №715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Пшемисль*

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин)

17:02 – №814/813 Львів – Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин)

18:22 – №35/36 Одеса – Пшемисль*

19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм*

* квитки в продажу

Рейси до Словаччини на 5 квітня 2022 року

11:35 – №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)

16:50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Рейси до Угорщини на 5 квітня 2022 року

Чоп — Захонь – протягом усього дня курсуватимуть вісім пар поїздів з інтервалом три години

12:30 – №33 Мукачево —Будапешт

16:30 – №32521 Мукачево – Будапешт

Рейси до Румунії на 5 квітня2022 року

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Рейси до Австрії на 5 квітня 2022 року

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*

* квитки в продажу

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.