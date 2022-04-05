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Факти / Україна / Суспільство

Не місяць і не два: Чаус про відновлення зруйнованих об’єктів на Чернігівщині

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Чернігів після бомбардування росіянами

4 квітня відновили сполучення між Черніговом та Києвом завдяки Оперативному командуванню Північ, військовим. Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону повідомив, що паралельно зроблять ще кілька додаткових маршрутів.

— Дуже великий трафік. Чернігів та навколишні села потребують гуманітарної допомоги. Наразі люди можуть вільно виїжджати. Ми поки що не встановлювали обмеження на заїзд, але я звертався до мешканців Чернігівщини та Чернігова окремо, щоб поки не поверталися, адже Чернігів ресурсно обмежений, – сказав він.

Чаус зазначив, що поки посічені електрокабелі та відсутнє водопостачання.

Він наголосив, що для того, щоб визначити час відновлення зруйнованих об’єктів та будинків, потрібно встановити спершу їхню ступінь руйнування.

— Масштаб руйнувань доволі великий. В основному це житлові будинки. Зараз буде проведено обстеження і потім буде зрозуміло скільки часу знадобиться. Але це тривалий час. Для того, щоб відновити все – це не місяць і не два.

Найнебезпечнішими ділянками в області залишаються ті, “де стояла російська мразота, яка після себе все замінувала”. Чаус зазначив, що сьогодні проводяться заходи із розмінування цих територій.

— Дуже багато ні в чому невинних дітей було вбито. Моральні психологічні травми. Позавчора був у селі Ягідне. Там люди сиділи у підвалах і їх рідко відпускали. Там діти писали вночі на стінах слова гімну України, – розповів Чаус.

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Фото: Getty Images

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