Ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру, просто не може ефективно працювати. Про це заявив Володимир Зеленський під час свого виступу в ООН.

— Де безпека, яку має гарантувати Рада безпеки ООН? Її немає, хоча і є Рада безпеки. Де той мир, заради гарантування якого створювалася Організація Об’єднаних Націй? – наголосив він.

У своєму зверненні президент України нагадав ст. 1 гл. 1 статуту ООН – підтримувати мир та примушувати до миру.

— Зараз статут ООН порушується з першої статті, якщо так, то який сенс в інших статтях? Сьогодні на території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни. Російські війська свідомо знищують у попіл українські міста артилерійськими, авіаційними ударами, свідомо блокують міста та створюють на тимчасово окупованих територіях умови, щоб там були вбиті чим більше людей.

Зеленський зазначив, що світ побачив, що російські військові зробили в Бучі, поки утримували місто в окупації, але світу ще належить побачити, що вони зробили в інших окупованих містах. За словами президента, географія злочинів може бути різною, але вони однакові.