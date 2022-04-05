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Факти / Україна / Суспільство

Російські окупанти обстріляли хімзавод в Донецькій області

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Російські окупанти обстріляли хімзавод в Донецькій області

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів, зафіксовано сім влучань у фенольний завод.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Через потрапляння в завод було пошкоджено три ректифікаційні колони, три збірки товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки масла, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна та металеві споруди.

– Небезпеки для навколишнього середовища немає, – зазначається в повідомленні.

Окупанти також наносили удари по Покровську, Новогородівці, Костянтинівці, Слов’янську, Сєвєродонецьку, Георгіївці, Новосілці, Нью-Йорку.

Після обстрілів було ліквідовано 11 пожеж у Покровську, Новогородівці, Костянтинівці, Слов’янську, Сєвєродонецьку.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами населеного пункту Новосілка, було поранено місцевого мешканця. У Георгіївці поранено трьох місцевих та пошкоджено житловий будинок.

У населених пунктах Нью-Йорк та Торецьк пошкоджено п’ять житлових будинків.

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