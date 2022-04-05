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Факти / Україна / Суспільство

Водили під конвоєм та забирали продукти: жителі Вікторівки розповіли, як жили під російською окупацією

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Водили під конвоєм та забирали продукти: жителі Вікторівки розповіли, як жили під російською окупацією

Жителі села Вікторівка на Чернігівщині, які перебували під окупацією ворога 25 днів, розповіли про страшні умови життя.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Жителі розповідають, що ворог забирав у них мобільні телефони та продукти. Аби набрати хоча б відро води, окупанти водили місцевих жителів під конвоєм.

– Людина, хвора на астму, померла, а росіяни наказали власноруч ховати тіло поряд в лісі, – розповідають мешканці.

Російські військові не давали нікому жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів.

– Усі жили в одному підвалі: від літніх людей до новонароджених дітей, – розповідають мешканці.

Через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, у місцевих жителів почалася низка хвороб, серед яких – вітряна віспа.

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