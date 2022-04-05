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Факти / Україна / Суспільство

Ви є лідерами нашої держави: Зеленський нагородив військовослужбовців зірками Героїв

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.

Двом військовим звання Героя присвоїли посмертно, тому нагороди отримували члени їхніх родин. Церемонія вручення проходила в Білій залі Маріїнського палацу.

– Ви є лідерами нашої держави. Я не впевнений, що це вшанування може повернути вам ваших героїчних дітей, але вони є найкращими в Україні. Я хочу подякувати тим, хто щоденно на фронті захищає нашу фержаву від російського окупанта. Хочу, щоб ви себе берегли, нас захищали і хочу, щоб ви народжували. Тому що мати дітей від таких героїчних людей – це гордість для неньки України, – сказав Зеленський.

Крім того, орденом За мужність був посмертно відзначений фотожурналіст Максим Левін.

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