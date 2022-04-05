Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України.

Двом військовим звання Героя присвоїли посмертно, тому нагороди отримували члени їхніх родин. Церемонія вручення проходила в Білій залі Маріїнського палацу.

– Ви є лідерами нашої держави. Я не впевнений, що це вшанування може повернути вам ваших героїчних дітей, але вони є найкращими в Україні. Я хочу подякувати тим, хто щоденно на фронті захищає нашу фержаву від російського окупанта. Хочу, щоб ви себе берегли, нас захищали і хочу, щоб ви народжували. Тому що мати дітей від таких героїчних людей – це гордість для неньки України, – сказав Зеленський.