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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати безкоштовну психологічну допомогу: корисні ресурси та телефони

Юля Захарченко редакторка стрічки
Як отримати безкоштовну психологічну допомогу: корисні ресурси та телефони

Українці можуть отримати цілодобову та безкоштовну психологічну допомогу у воєнний час. Для цього у Києві та інших містах запустили телефони довіри та інші сервіси, де громадяни можуть звернутися за моральною підтримкою.

У Центрі протидії дезінформації нагадали про необхідність приділяти увагу своєму ментальному здоров’ю під час війни та поділилися списком корисних ресурсів, де можна отримати допомогу.

На платформі ВзаємоДія, створеної для швидкого та легкого пошуку інформації під час війни, є розділ Психологічна допомога.

У Києві працює телефон довіри: 0800-501-212 (цілодобово, безкоштовно з мобільного).

Безкоштовна психологічна допомога Варто жити: 5522 (колл-центр).

Українська спілка психотерапевтів започаткувала сайт безкоштовної психологічної підтримки УкрЄдність.

Також можна отримати консультації за телефонами: +38(093)547-37-73, +38(097)112-45-91.

Більше сервісів психологічної допомоги – за посиланням. Фахівці допоможуть подолати тривожні почуття та розкажуть, як контролювати психологічний стан в умовах війни.

Не забувайте піклуватися про своє ментальне здоров’я. Якщо відчуваєте, що вам потрібна психологічна допомога, звертайтесь за цими телефонами або переходьте за посиланнями. Україна переможе – без сумнівів.

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Фото: Pexels

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