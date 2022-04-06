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Факти / Україна / Суспільство

За 39 днів окупації ніхто не видав його прізвище: Арестович про свого племінника-медика

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
За 39 днів окупації ніхто не видав його прізвище: Арестович про свого племінника-медика

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович поділився сімейною історією. Річ у тому, що його племінник, який працює лікарем, відмовився залишати окупацію, щоби допомагати людям там.

Племінник радника керівника Офісу президента пробув в окупації 39 днів.

Про це повідомив сам Олексій Арестович.

– Мій племінник-лікар відмовився залишати хворих, залишився з ними – з прізвищем Арестович, і 39 діб пробув в окупації. Щойно вийшов на зв’язок. Прізвище жодного разу не спитали. З хворих та місцевих ніхто не здав, – розповів Олексій Арестович.

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