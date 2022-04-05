Зеленський у Радбезі ООН показав відео злочинів росіян в окупованих містах

Президент України Володимир Зеленський показав у Раді безпеки ООН відео з наслідками звірств російських окупантів в Україні.

Відеофрагмент тривалістю понад хвилину могли бачити глядачі онлайн-трансляції, що зібралися в залі.

На них закатовані та закопані люди у братських могилах у селі Мотижин; вбиті українці в Ірпені, могили посеред житлових районів; тіла жінок, яких намагалися спалити у Димерці; закатовані до смерті цілі сім’ї з дітьми у Маріуполі; масові розстріли людей у Бучі, тіла вбитих українців лежать просто посеред вулиць.

Тяжкі кадри злочинів військ путінської Росії нам потрібні для того, щоб ми ніколи не забули цього.

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що Росія вчиняє найжахливіші воєнні злочини за весь час після завершення Другої світової війни.

Президент зазначив – світ побачив, що російські військові зробили в Бучі, поки утримували місто в окупації, але світу ще належить побачити, що вони зробили в інших окупованих містах.

За його словами, географія злочинів може бути різною, але вони однакові.

Фото: Стас Козлюк/Babel