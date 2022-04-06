З початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України померли вже 1 410 мирних жителів.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

– З 4.00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 4 квітня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 3 675 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 1 480 загиблих і 2 195 поранених, – зазначили в Управлінні.

З даними ООН, серед загиблих 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків. А також 61 дитина і 815 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Водночас серед 2 195 поранених 253 – чоловіки, ще 194 – жінки. Також поранено 43 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 100 дітей і 1 565 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Крім того, у Донецькій і Луганській областях зафіксовано 1 539 випадків (474 загиблих і 1 065 поранених). На території, яка контролює Україна, 1 215 випадків (407 загиблих і 808 поранених), і на території, яка окупована росіянами: 324 випадки (67 загиблих і 257 поранених).

В інших областях України (м. Київ, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях) зафіксовано 2 136 випадків (1 006 загиблих та 1 130 поранених).

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Джерело: ООН