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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні потяги на 6 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Евакуаційні потяги на 6 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

6 квітня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

  • 01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.*
    01:36 – 15/16 Рахів – Харків-Пас.
    02:30 – 21/22 Трускавець – Харків-Пас.*
    03:42 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*
    05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький
    05:40 – 142/141 Львів – Лозова
    08:00 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас.*
    08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
    08:30 – 715 Київ-Пас – Пшемисль*
    11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова*
    13:09 – 142/141 Лозова – Львів
    14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ*
    14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень*
    14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*
    14:25 – 757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський*
    15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів*
    17:06 – 743 Дарниця – Львів*
    17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино
    17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
    17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук*
    18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород*
    19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
    19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава*
    19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм*
    19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів*
    20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород*
    20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець*
    20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта*
    20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп*
    21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
    21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
    21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель*
    21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
    21:50 – 15/16 Харків-Пас. – Рахів
    22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці*
    22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород
    22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів*
    22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова*
    23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький*

* квитки в продажу

Рейси по станції Одеса 6 квітня 2022

  • 14:15 – 25/26 Одеса-Головна – Рахів*
    18:13 – 77/78 Одеса-Головна – Ковель*
    18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль*
    18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород*
    20:49 – 136/135 Одеса-Головна – Чернівці
    21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів*
    21:56 – 53/54 Одеса-Головна – Дніпро*
    21:56 – 563/564 Одеса-Головна – Кривий Ріг*
    22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
    22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
    22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

* квитки в продажу

Рейси по станції Полтава 6 квітня 2022 

  • 07:27 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
    10:11 – 15/16 Івано-Франківськ – Харків-Пас.*
    14:15 – 149/150 Полтава Півд – Чернівці*
    17:16 – 15/16 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
    23:42 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*

* квитки в продажу

Рейси по станції Харків 6 квітня 2022 

  • 07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова*
    08:30 – 753 Харків-Пас. – Львів*
    11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
    12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород
    14:58 – 15/16 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
    17:00 – 755 Харків-Пас. – Львів*
    19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро*
    20:15 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець*
    20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький
    21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
    22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова*

*квитки в продажу

Рейси по станції Вінниця 6 квітня 2022 

  • 00:23 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
    02:33 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький*
    03:52 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
    04:32 – 49/50 Трускавець – Київ-Пас*
    07:53 – 716/715 Пшемисль – Київ-Пас*
    11:25 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
    17:15 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський*
    23:14 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець*

* квитки в продажу

Рейси по станції Запоріжжя 6 квітня 2022 

  • 12:20 – 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
    14:45 – 4/3 Запоріжжя-1 – Львів*
    16:05 – 86/85 Запоріжжя-1 – Львів*
    16:05 – 88/87 Запоріжжя-1 – Ковель*
    21:38 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки в продажу

Рейси по станції Дніпро на 6 квітня 2022

  • 03:52 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова*
    04:45 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
    05:37 – 85/86 Львів – Запоріжжя-1*
    05:37 – 87/88 Ковель – Запоріжжя-1*
    06:23 – 795/796 Дніпро – Харків-Пас.*
    09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1*
    10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм*
    14:26 – 42/41 Дніпро – Трускавець*
    16:34 – 4/3 Запоріжжя-1 – Львів*
    17:30 – 231/232 Дніпро – Львів*
    17:39 – 86/85 Запоріжжя-1 – Львів*
    17:39 – 88/87 Запоріжжя-1 – Ковель*
    21:37 – 91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*
    23:11 – 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки в продажу

Додаткові евакуаційні рейси на 6 квітня 2022

Краматорськ:

  • 13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
  • 17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

Інші:

  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро*
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

* квитки у продажу

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

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Фото: Укрзалізниця

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