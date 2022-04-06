Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 6 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Харкова
- 07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова*
- 08:30 – 753 Харків-Пас. – Львів*
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород
- 14:58 – 15/16 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 17:00 – 755 Харків-Пас. – Львів*
- 19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро*
- 20:15 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець*
- 20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький
- 21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
- 22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова*
* квитки в продажу
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця