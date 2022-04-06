Маленького Сашка, який тікав від російських загарбників з рідними на човні, знайшли мертвим у Київській області.

Про це повідомила його мати Анна Яхно у соціальних мережах.

– Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною. Наш маленький ангел – вже на небесах! Його душа знайшла спокій, – зазначила вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anna Yakhno (@shine4.me)

За інформацією журналістки Ольги Омельянчук, під час обстрілу російськими окупантами човен перевернувся і люди, які на ньому були, загинули.

Про зникнення Сашка стало відомо в середині березня. Тоді до його пошуків долучилися чимало українських знаменитостей. Відомо, що коли хлопчик був у бабусі у Вишгородському районі, розпочалися облога та бомбардування. Через зруйновані мости та заблоковані ворогами дороги люди залишилися заблокованими.

Тому місцеві жителів вирішили евакуювати дітей та жінок човнами. Таким чином 10 березня Сашко, його бабуся та ще шестеро людей намагалися з Вишгорода переправитися через Дніпро.

Згодом рятувальники знайшли тіло бабусі Сашка, але про хлопчика нічого не було відомо, тому сім’я продовжувала пошуки. Батьки сподівалися, що Сашко вижив, оскільки був у рятувальному жилеті. Але врятуватися малюкові не вдалося.

Джерело: Анна Яхно, Ольга Омельянчук

Фото: Анна Яхно