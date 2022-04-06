Майже 300 тис. сімей залишилися без газу через дії російських загарбників

Газотранспортна інфраструктура України продовжує потерпати від російських окупантів.

За даними Оператора ГТС України, станом на 6 квітня внаслідок ворожих обстрілів було зупинено 48 газорозподільних станцій в семи регіонах України. Здебільшого – через руйнування мереж обл-, та міськгазів. Без газопостачання досі залишається понад 300 тис. домогосподарств!

Крім того, від початку війни російські війська пошкодили три магістральні газопроводи у трьох областях — Київській, Донецькій та Луганській, а також компресорну станцію на Миколаївщині. Зруйновані дві газорозподільні станції у Харківській та Донецькій області та інша інфраструктура.

— Наші матеріальні збитки вже складають понад сотні мільйонів євро. Фіксуємо кожен день. Але точну оцінку вартості пошкоджень та комерційних втрат ми зможемо назвати після перемоги. До кількох об’єктів ми, на жаль, не маємо фізичного доступу через тривалі бойові дії. Серед об’єктів, які ми досі не маємо змоги ні відремонтувати, ні оцінити втрати — це пошкоджений обстрілами газопровід на Маріуполь, – коментує підрахунок збитків від воєнних дій генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон.

В Операторі відзначають, що навіть на звільнених територіях є проблеми з повним доступом до об’єктів ГТС через “сюрпризи”, які позалишали окупанти, — заміновані узбіччя і поля.

— Тому нашим колегам доводиться чекати, поки сапери перевірять, наскільки безпечна територія, – пояснюють у компанії.

Водночас, попри всі складнощі, газовики відновлюють транспортування газу навіть у зонах бойових дій, щойно з’являється така можливість. Тож більшість споживачів України – домогосподарства, електростанції, установи, промисловість – забезпечені безперервним газопостачанням. Разом з тим, понад 300 тис. домогосподарств досі залишаються без газу.

На початку березня місто Попасна і прилеглі населені пункти на Луганщині залишилися без газу в результаті бойових дій. Окупанти пошкодили газопровід до тамтешньої газорозподільної станції.