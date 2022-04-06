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Факти / Україна / Суспільство

Міжнародні евакуаційні потяги на 6 квітня: напрямки та розклад рейсів

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Міжнародні евакуаційні потяги на 6 квітня: напрямки та розклад рейсів

Із початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, щоб допомогти українцям дістатися до безпечних місць.

Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня.

6 квітня потяги до Польщі будуть курсувати за таким розкладом:

  • 17.02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
  • 18.22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*
  • 19.13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм*

* квитки в продажу

Рейси до Словаччини на 6 квітня 2022 року

  • 16.50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття о 18.13)

Рейси до Угорщини на 6 квітня 2022 року

Протягом дня з тригодинним інтервалом курсують вісім пар поїздів Чоп – Захонь*

* квитки в продажу

  • 12.30 – №33 Мукачево – Будапешт
  • 16.30 – №32521 Мукачево – Будапешт

Рейси до Румунії на 6 квітня 2022 року

  • 23.23 – Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Рейси до Австрії на 6 квітня 2022 року

  • 14.07 – №749/750 Київ – Львів (21.00) – Відень*

*квитки в продажу

Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

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