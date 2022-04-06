Із початку повномасштабної війни в Україні Укрзалізниця щодня виконує міжнародні евакуаційні рейси за кордон, щоб допомогти українцям дістатися до безпечних місць.
Розклад міжнародних рейсів оновлюється щодня.
6 квітня потяги до Польщі будуть курсувати за таким розкладом:
- 17.02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
- 18.22 – 35/36 Одеса – Пшемисль*
- 19.13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм*
* квитки в продажу
Рейси до Словаччини на 6 квітня 2022 року
- 16.50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття о 18.13)
Рейси до Угорщини на 6 квітня 2022 року
Протягом дня з тригодинним інтервалом курсують вісім пар поїздів Чоп – Захонь*
* квитки в продажу
- 12.30 – №33 Мукачево – Будапешт
- 16.30 – №32521 Мукачево – Будапешт
Рейси до Румунії на 6 квітня 2022 року
- 23.23 – Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Рейси до Австрії на 6 квітня 2022 року
- 14.07 – №749/750 Київ – Львів (21.00) – Відень*
*квитки в продажу
Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.