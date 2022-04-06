Намагаються отримати доступ до акаунтів українців: Кіберполіція попередила про підозрілі СМС

Кіберполіція фіксує хакерські атаки на облікові записи українців у соціальних мережах. Зловмисники намагаються отримати доступ до акаунту та історії листування у месенджерах різними способами.

За даними Кіберполіції, злочинці поширюють повідомлення зі шкідливими посиланнями на Telegram, щоб отримати доступ до облікових записів, зокрема й з можливістю перехоплення одноразового коду з повідомлень на мобільний телефон.

За допомогою таких методів зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів з іменами та записами дзвінків, історії листування у Telegram чи інших месенджерах.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та у жодному разі не переходити за підозрілими посиланнями, які відправляють з невідомих акаунтів чи телефонних номерів.

Додатково необхідно у налаштуваннях месенджера Telegram або в інших соціальних завершити всі активні сеанси, крім поточного.

У разі отримання подібних повідомлень слід терміново інформувати суб’єкти забезпечення кібербезпеки України, щоб фахівці змогли вжити невідкладних заходів для блокування шкідливих вебресурсів.