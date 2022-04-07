Працюють РСЗВ! Міноборони показало учасників українського серіалу Чорнобаївка

Міністерство оборони України показало, як наші артилеристи знищують ворожу техніку та живу силу біля Чорнобаївки, що на Херсонщині.

Відео опублікували на сторінці Міноборони України у Facebook.

– Працюють українські РСЗВ! Артилеристи ЗСУ впевнено знищують ворожу техніку та живу силу противника. Ці воїни – учасники трьох серій славнозвісного ̶N̶e̶t̶f̶l̶i̶x̶ ̶ українського серіалу Чорнобаївка. Нині володарі Ураганів боронять Миколаївський напрямок. Запевняють, що робитимуть свою роботу до повного звільнення нашої землі від російських загарбників, – зазначили у Міноборони.

Чорнобаївка — це село неподалік Херсону, поряд з яким розташований аеродром. Чорнобаївка стала чорною міткою для російських окупантів. 14 разів наша арта розбивала там ворога. Щоразу, коли українські бійці завдавати удару по аеродрому, росіяни знову туди стягували техніку та людей. Окупанти за будь-яку ціну намагаються закріпитися там, бо це плацдарм для подальшого наступу на Миколаїв та Одесу.