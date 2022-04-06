Президент Володимир Зеленський розповів про результати своєї роботи у 41-й день вторгнення військ Російської Федерації.

Глава держави зазначив, що сьогодні від продовжив активну дипломатичну роботу. Зокрема, звернувся до Ради Безпеки ООН, яка зібралась на засіданні щодо воєнних злочинів Росії в Бучі та загалом в окупованих районах України.

– Рада Безпеки ООН існує, а безпеки у світі ні для кого не існує. Це точно означає, що ООН наразі не може виконувати функції, заради яких створювалася. І винна в цьому лише одна держава – Росія, яка дискредитує ООН і всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь, – сказав Зеленський.

За словами президента, він запропонував членам Ради безпеки ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію.

Зокрема, глобальну конференцію у Києві для того, щоб визначитись, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на все те, що робить Росія.

– Також звернувся до парламенту і народу Іспанії. Держави, яка підтримує нашу боротьбу за свободу і за збереження демократії в Європі. Розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовились, що Франція надасть необхідну технічну і експертну підтримку розслідуванню злочинів російських окупантів в Бучі та інших містах України, – повідомив президент.

Зеленський додав, що вже найближчим часом готується приймати у Києві з візитами президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля.

І вже традиційно перед записом вечірнього звернення президент підписав укази про відзначення наших військових державними нагородами – 292 військовослужбовця, з них 57 посмертно.