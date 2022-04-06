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Факти / Україна / Суспільство

США виділять Україні додаткові $100 млн на цивільну безпеку

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

США мають намір надати Україні додаткові $100 млн для посилення безпеки мирних жителів, заявив американський державний секретар Ентоні Блінкен. Ці кошти планують спрямувати на забезпечення роботи правоохоронців.

Це допоможе забезпечити необхідну безпеку кордонів, підтримати цивільні правоохоронні функції та захистити критично важливу державну інфраструктуру.

– Гроші призначені для підвищення спроможності МВС України перед лицем навмисного, неспровокованого та невиправданого нападу президента Путіна, – наголосив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що збільшення фінансування забезпечить стабільне постачання необхідних для Державної прикордонної служби України та Національної поліції засобів індивідуального захисту, необхідного спорядження та обладнання, медичних засобів, бронетехніки та засобів зв’язку.

У суботу, 26 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрічався із главою Пентагону та держсекретарем США. Після зустрічі з американськими високопосадовцями Кулеба заявив, що невдовзі українські захисники отримають військову допомогу від партнерів США.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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