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Факти / Україна / Суспільство

У Гостомелі щонайменше 400 людей зникли безвісти за час російської окупації

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
У Гостомелі щонайменше 400 людей зникли безвісти за час російської окупації

В Гостомелі Київської області за 35 днів російської окупації понад 400 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив очільник новоствореної Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко в інтерв’ю Громадському радіо.

За його словами, в самому Гостомелі знайшли не так багато тіл, однак їх більше в селах громади. Вороги переміщували тіла і замітали сліди своїх злочинів.

– Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію. Джерелу інформації вдалося врятуватися, — зазначив Думенко.

Голова адміністрації додав, що росіяни викрали чоловіка й сина місцевої лікарки, їх досі не можуть відшукати. Також шукають тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту. Вороги вбили сина директорки першого ліцею, одному з працівників комунального підприємства відірвали руку, а його жінці — прострілили обидві ноги.

Думенко нагадав, що в Гостомелі російські війська також убили селищного голову Юрія Прилипка, а разом з ним загинули волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, тіла яких уже знайшли.

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Джерело: Громадське радіо

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