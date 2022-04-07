Міністерство у справах ветеранів готове тимчасово взяти на себе функції з координації збору та узагальнення інформації про зниклих безвісти українських захисників, а також розробити механізм надання соціальних гарантій їхнім сім’ям.

Про це заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

– Попри те, що згідно із положенням про Мінветеранів, ми тільки сприяємо здійсненню заходів щодо звільнення військовополонених і заручників, пошуку зниклих безвісти у зв’язку з війнами, до нас звертаються безпосередньо за допомогою щодо цих питань. Ми підкреслюємо, що потрібно створити механізм, коли сім’ї зниклих за участю в бойових діях отримували б відповідний статус і пільги, – зазначила вона.

Тому Мінветеранів може взяти на себе тимчасові функції з координації узагальнення цієї інформації, а також розробки пропозицій до напрацювання відповідного механізму разом із відповідними відомствами – Міністерством соціальної політики, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ.

Зараз дивляться

Також вона додала, що зараз необхідно вирішити проблеми із наданням відповідного статусу та соціальних гарантій сім’ям загиблих захисників, які з різних причин не були оформлені у військових частинах, а також сім’ям воїнів, які вважаються зниклими безвісти.

Крім того, Лапутіна запевняє, що Український ветеранський фонд надаватиме підтримку ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам загиблих захисників щодо інтеграції їх на нових місцях проживання.

Зараз вже сформовані наглядова рада УВФ та керівництво фонду, ведуться активні роботи над започаткуванням основних напрямків діяльності установи.

Очільниця міністерства додала, що в Україні зараз активно обговорюють питання створення Військового меморіального кладовища. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

– Ми маємо гідно вшановувати наших Героїв, які полягли за Україну, за її суверенітет і територіальну цілісність, – наголосила вона.

За словами Лапутіної, у Києві мають визначити місце для кладовища та створити відповідну процедуру поховання. Також у всіх регіональних, територіальних громадах, населених пунктах на кладовищах має бути ділянка для того, щоб там гідно вшановувати полеглих захисників та захисниць України.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів