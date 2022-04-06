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Факти / Україна / Суспільство

В Україні з травня можливе тимчасове скорочення окремих соціальних видатків

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський

У першому кварталі держбюджет України виконано на 110% завдяки результатам перших двох місяців та авансовим податковим надходженням. Проте у другому прогнозується суттєве недовиконання, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Тому за несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.

Щоб цього не сталося, учасники наради зійшлися на тому, що необхідно якнайшвидше запустити економіку – як важку промисловість, так і малий та середній бізнес.

Одним із джерел наповнення держбюджету розглядаються також донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.

Окрім того, глава держави доручив формалізувати припинення торгівлі України з Росією, оскільки імпорт та експорт з державою-агресором фактично повністю зупинилися з 24 лютого.

За попередніми підрахунками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд.

Уряд вже створив та запустив групу, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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