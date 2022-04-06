У Києві за 40 днів повномасштабної і жорстокої війни Росії проти України загинули 89 мирних жителів, серед них чотири дитини.

Про це повідомили у КМДА.

Поранення через ворожі обстріли отримали 398 людей, серед них – 20 дітей.

Наразі в столиці документують перелік об’єктів, які постраждали через повітряні атаки.

Так, з 24 лютого пошкоджені 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків та один дитячий будинок.

Артобстрілами та авіабомбардуваннями завдано пошкоджень 11 адміністративним будівлям. Масштаби пошкоджень різні.

Також від дій російських окупантів постраждали: два спортивні об’єкти, п’ять об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.

У КМДА закликають жителів міста не ігнорувати сигнали тривоги та обов’язково йти в укриття під час сирени.

– Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак, – наголосили в мерії.

Тих, хто виїхав зі столиці, просять поки не повертатися.

Нагадаємо, що з 28 березня відновилося дистанційне навчання в школах та вищих навчальних закладах Києва.