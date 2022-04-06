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Факти / Україна / Суспільство

За день українські захисники знищили вісім ворожих крилатих ракет – ЗСУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
ракетная установка Град

За минулу добу Збройні сили України знищили вісім крилатих ракет російських військ. Ворожа армія досі намагається завдавати авіаційні удари, щоб нашкодити мирним жителям у різних містах та населених пунктах України.

– Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет, – зазначили йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загарбники змінили тактику ведення бойових дій у повітрі. Ворог намагається не входити у зону ураження української протиповітряної оборони, не йти на прямий контакт із нашими винищувачами.

Однак російські війська продовжують завдавати ракетні удари з повітря на всю територію України, зокрема, з повітряного простору Білорусі – сусідньої країни.

Авіація Повітряних Сил ЗСУ продовжує підтримувати дії наземних українських військ Сил оборони, завдаючи у відповідь повітряні удари по ворожій армії, яка вбиває наших мирних жителів та руйнує домівки.

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Фото: Depositphotos

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