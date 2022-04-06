За день українські захисники знищили вісім ворожих крилатих ракет – ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили вісім крилатих ракет російських військ. Ворожа армія досі намагається завдавати авіаційні удари, щоб нашкодити мирним жителям у різних містах та населених пунктах України.

– Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет, – зазначили йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загарбники змінили тактику ведення бойових дій у повітрі. Ворог намагається не входити у зону ураження української протиповітряної оборони, не йти на прямий контакт із нашими винищувачами.

Однак російські війська продовжують завдавати ракетні удари з повітря на всю територію України, зокрема, з повітряного простору Білорусі – сусідньої країни.

Авіація Повітряних Сил ЗСУ продовжує підтримувати дії наземних українських військ Сил оборони, завдаючи у відповідь повітряні удари по ворожій армії, яка вбиває наших мирних жителів та руйнує домівки.