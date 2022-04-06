Журналістам, які працюють у зоні бойових дій, хочуть надати соцгарантії – законопроєкт

Журналістів, які виконуються свої професійні обов’язки в зоні активних бойових дій, пропонують прирівняти до військовослужбовців. 5 квітня на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №7252 щодо визначення статусу журналістів та членів їх сімей у зв’язку з військовою агресією РФ проти України та надання їм соціальних гарантій.

Зокрема, цим документом пропонується у разі загибелі журналіста внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час здійснення професійної діяльності в регіонах активних бойових дій, прирівняти його до військовослужбовця, який загинув під час проходження військової служби.

Тобто у разі смерті журналіста члени його родини користуватимуться всіма правами та гарантіями, передбаченими для членів сім’ї військовослужбовців.

Окрім того, на журналістів, які працюють у зоні бойових дій, пропонують поширити статус ветерана війни.

Дію закону Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, пропонують поширити на членів родини журналіста у разі його смерті внаслідок поранення.