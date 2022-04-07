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Факти / Україна / Суспільство

Евакуація в Україні: жителям яких міст та областей радять виїхати

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація в Луганській області

Поки є така можливість, влада рекомендує евакуюватися передусім мешканцям трьох областей – Донецької, Луганської та частини Харківської (Лозовського та Барвінківського районів). Про це напередодні говорила віцепрем’єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та керівники місцевих військових адміністрацій.

– Треба евакуюватися. Якщо є така можливість. А зараз ще можливість є, – наголосила вона.

Водночас у Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, немає такої потреби, оскільки місто добре озброєне і готове до оборони.

– Необхідності у проведенні централізованої евакуації з Харкова не бачить ні військово-цивільна адміністрація, ні військові, ні я як харківський міський голова, – запевнив він.

Сьогодні, 7 квітня, мер Дніпра Борис Філатов звернувся до мешканців міста з проханням виїхати до західних регіонів через можливе загострення на донецькому напрямку. Його рекомендації стосуються жінок, дітей та літніх людей, а також людей, які не задіяні у роботі критичної інфраструктури.

Водночас щодо евакуації загалом із Дніпропетровської області жодних рекомендацій від ОВА не було.

7 квітня узгоджено 10 гуманітарних маршрутів для евакуації населення у трьох областях України – Донецькій, Запорізькій та Луганській.

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Евакуаційні потяги на 7 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Фото: Кирило Тимошенко

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